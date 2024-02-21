В ОАЭ появится «Российский университет»

Вопрос реализации проекта Чернышенко обсудил с министром образования ОАЭ, руководителем Главного управления спорта Ахмедом Аль-Фаласи. Вице-премьер подчеркнул, что инициатива получила поддержку на самом высоком уровне.

«Мы готовы начать подготовку кадров уже в следующем году на базе существующих университетов в ОАЭ, и в качестве следующего шага предлагаю обсудить технические параметры, площадку, учебные программы и другие критерии создаваемого университета», — указал Чернышенко.

Как отметил зампред правительства, ОАЭ – стратегический партнер РФ в ближневосточном регионе, между странами сложились «плотные отношения» в области образования. В частности, совместные усилия направлены на взаимное признание дипломов, квалификации и ученых степеней в ОАЭ.

Ранее стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты могут стать перспективным международным партнером Ямало-Ненецкого автономного округа. Так, в ОАЭ планируется проведение мероприятий в рамках Недели Северной культуры, рассматривается возможность установления контактов для обсуждения экспорта продовольственной продукции региона, пишет Ura.ru.

