В новостройках по реновации реализовали 100 нежилых помещений под инфраструктуру
В новостройках, возведенных по программе реновации, реализовали 100 нежилых помещений для размещения сервисных, торговых и бытовых предприятий, рассказал заммэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, на первых этажах жилых домов располагаются аптеки, магазины, кафе и другие организации, обеспечивающие комфортную жизнь. С начала этого года было реализовано более 9,7 тысяч квадратных метров таких помещений.
Глава департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин отметил, что реализованные помещения расположены в 22 районах и 10 административных округах столицы. На сегодняшний день в Москве функционирует больше 500 нежилых помещений в новостройках по программе реновации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru