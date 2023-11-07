В новостройках по реновации реализовали 100 нежилых помещений под инфраструктуру

В новостройках, возведенных по программе реновации, реализовали 100 нежилых помещений для размещения сервисных, торговых и бытовых предприятий, рассказал заммэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на первых этажах жилых домов располагаются аптеки, магазины, кафе и другие организации, обеспечивающие комфортную жизнь. С начала этого года было реализовано более 9,7 тысяч квадратных метров таких помещений.

Глава департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин отметил, что реализованные помещения расположены в 22 районах и 10 административных округах столицы. На сегодняшний день в Москве функционирует больше 500 нежилых помещений в новостройках по программе реновации.

