В Новосибирской области и Краснодарском крае возобновили работу центры «Вагнера»

В Новосибирской области возобновил свою работу центр набора в ЧВК «Вагнер», сообщат ТАСС.

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Telegram-канал «Краснодар Телетайп» в свою очередь сообщает, что центр набора на хуторе Молькино в Краснодарском крае также возобновил работу.

Ранее днем сообщалось о прежнем графике набора в ряды бойцов частной военной компании в Тюмени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Новосибирская ОбластьКраснодарский КрайЧВК "Вагнер"

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