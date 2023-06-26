В Новосибирской области и Краснодарском крае возобновили работу центры «Вагнера»
26 июня 202315:34
В Новосибирской области возобновил свою работу центр набора в ЧВК «Вагнер», сообщат ТАСС.
Telegram-канал «Краснодар Телетайп» в свою очередь сообщает, что центр набора на хуторе Молькино в Краснодарском крае также возобновил работу.
Ранее днем сообщалось о прежнем графике набора в ряды бойцов частной военной компании в Тюмени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru