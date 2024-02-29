В новом лучевом корпусе больницы в Коммунарке приступили к наладке оборудования

В ближайшие месяцы будет завершена наладка оборудования в новом лучевом корпусе больницы в Коммунарке. Об этом заявил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, уже получены необходимые разрешительные документы.

«Осенью корпус примет своих первых пациентов, в том числе детей и подростков, для которых современная лучевая терапия станет кратчайшим путем к исцелению», - отметил глава департамента.

В корпусе разместят 960 единиц современного медицинского оборудования, в том числе системы лучевой терапии, аппараты для брахитерапии, комбинированный комплекс для получения медицинских изображений методом ПЭТ/КТ, аппараты КТ, МРТ, ОФЭКТ/КТ.

Такое оборудование позволит подбирать для пациентов правильную терапию, которая направлена на борьбу со злокачественной опухолью и не затрагивает соседние здоровые клетки.

Кроме того, в корпусе предусмотрено отделение радионуклидной диагностики, где врачи смогут выявлять злокачественные новообразования на ранних стадиях.

