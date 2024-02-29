В новом лучевом корпусе больницы в Коммунарке приступили к наладке оборудования
В ближайшие месяцы будет завершена наладка оборудования в новом лучевом корпусе больницы в Коммунарке. Об этом заявил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, уже получены необходимые разрешительные документы.
«Осенью корпус примет своих первых пациентов, в том числе детей и подростков, для которых современная лучевая терапия станет кратчайшим путем к исцелению», - отметил глава департамента.
В корпусе разместят 960 единиц современного медицинского оборудования, в том числе системы лучевой терапии, аппараты для брахитерапии, комбинированный комплекс для получения медицинских изображений методом ПЭТ/КТ, аппараты КТ, МРТ, ОФЭКТ/КТ.
Такое оборудование позволит подбирать для пациентов правильную терапию, которая направлена на борьбу со злокачественной опухолью и не затрагивает соседние здоровые клетки.
Кроме того, в корпусе предусмотрено отделение радионуклидной диагностики, где врачи смогут выявлять злокачественные новообразования на ранних стадиях.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: ВС России заняли более выгодные рубежи на авдеевском направлении
- Цены на отдых в детских лагерях России выросли на 10-30%
- Ученые ВШЭ: Срок наказания за убийство зависит от пола преступника
- В сентябре онлайн-кинотеатр Wink покажет сериал о группе «Комбинация»
- Песков назвал ЦРУ противником России
- Шахматист Карякин рассказал, что подвергся атаке дрона-камикадзе в Авдеевке
- Мединский выразил готовность вновь поехать на переговоры с представителями Украины
- Россия откажется от метеоинформации с западных спутников к концу года
- Собянин рассказал о модернизации больниц имени Вересаева и Филатова
- СМИ: Двое бывших участников списка Forbes отказались от российского гражданства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru