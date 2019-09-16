В Новокузнецке пенсионерам предложили похороны со скидкой

Отмечается, что в листовке предлагалось воспользоваться акцией и устроить собственные похороны со скидкой — в пять тысяч рублей, если сумма заказа от 30 тысяч, и — в 10%, если меньше. Кроме того, пожилым людям предлагалось «привести друга».

Добавим, большинство пенсионеров такой юмор не одобрило. Некоторые намерены обращаться в суд.

