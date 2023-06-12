В Новой Таволжанке заявили о прекращении обстрелов ВСУ

Жители села Новая Таволжанка Белгородской области рассказали о прекращении обстрелов со стороны Украины, пишет РИА Новости.

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Оставшиеся в селе люди отметили, что не слышат звуков артиллерийских обстрелов уже вторые сутки. Они объединяются в группы, обходят территорию населенного пункта и присматривают за оставленными животными.

«Сейчас тихо, уже довольно тихо, иногда бывают отклики взрывов, но непонятно, где они, ветер относит», - сообщил местный житель.

В Шебекинском округе из-за обстрелов ВСУ повреждено более двух тысяч домов, заявили в местной администрации. В городе будут восстанавливать коммунальную инфраструктуру, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ВСУОбстрелБелгород

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