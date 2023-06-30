В новой школе в Щаповском завершается установка спортинвентаря
В строящейся школе в поселении Щаповское рабочие заканчивают монтаж спортивного оборудования, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Он сообщил, что готовность школы на сегодняшний день превышает 70%. Само здание рассчитано на 800 мест, 150 из которых отведены для детей дошкольного возраста.
На первых этажах школы будут открыты IT-полигон, лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания и игровая. Второй этаж будет отведен под мастерскую акварельной живописи и рисунка, а также шахматный кружок. Там же находятся и спортивные залы. На третьем этаже запланированы кабинеты физики, химии и биологии с лаборантскими.
Ученики начальных классов будут ходить в кабинеты на первом этаже школы, кабинеты для учащихся средних и старших классов будут расположены на третьем и четвертом этажах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru