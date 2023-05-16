В Новой Москве продают пять участков под индивидуальное жилищное строительство
Власти Москвы выставили на торги пять участков под индивидуальное жилищное строительство в ТиНАО. Об этом заявил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
Заявки на участие в аукционах можно подать до 29 мая. Площадь лотов колеблется от восьми до 15 соток, отметил он.
Два участка площадью по 15 соток находятся в деревне Руднево поселения Новофедоровского. Окруженный лесами населенный пункт расположен близ Киевского шоссе. На территории имеется вся необходимая инфраструктура, в том числе школы, детские сады, магазины и прочее.
Участок площадью 14 соток находится в деревне Крекшино поселения Марушкинского. Щербаков отметил, что в округе есть все необходимое для постоянного проживания. Через деревню протекает река с пляжем.
Четвертый лот расположен в поселении Щаповском в нескольких километрах от Подольска. Его площадь – более 12 соток. Пятый лот – в деревне Красная Пахра на Калужском шоссе, его площадь составляет восемь соток.
Аукционы пройдут 1 июня на площадке «Росэлторга».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru