В Новой Москве появилось шесть детских садов и школ с начала года

По его словам, школы рассчитаны на 3100 учеников, а детские сады – на 1046 детей. Заммэра отметил современную оснащенность учебных заведений оборудованием не только для творческой, но и для исследовательской деятельности.

Глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин сообщил, что новые школы и сады открылись на территории ЖК «Кленовые Аллеи», ЖК «Середневский Лес», ЖК «Саларьево Парк», ЖК «Переделкино Ближнее» и ЖК «Алхимово». Он отметил, что на данный момент ведется строительство десятков социальных объектов за счет инвесторов. По словам Жидкина, к концу текущего года планируется построить еще четыре школы и восемь детских садов. К 2035 году в Новой Москве построят около 320 детских садов, 170 школ и 125 объектов здравоохранения.

По словам декана факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгения Михайленко, развитие образовательной и медицинской инфраструктуры является большим шагом к повышению качества жизни людей в районе.

