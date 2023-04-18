В Новой Москве появилось шесть детских садов и школ с начала года
С начала текущего года в Новой Москве построили две школы и четыре детских сада за счет инвесторов, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его словам, школы рассчитаны на 3100 учеников, а детские сады – на 1046 детей. Заммэра отметил современную оснащенность учебных заведений оборудованием не только для творческой, но и для исследовательской деятельности.
Глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин сообщил, что новые школы и сады открылись на территории ЖК «Кленовые Аллеи», ЖК «Середневский Лес», ЖК «Саларьево Парк», ЖК «Переделкино Ближнее» и ЖК «Алхимово». Он отметил, что на данный момент ведется строительство десятков социальных объектов за счет инвесторов. По словам Жидкина, к концу текущего года планируется построить еще четыре школы и восемь детских садов. К 2035 году в Новой Москве построят около 320 детских садов, 170 школ и 125 объектов здравоохранения.
По словам декана факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгения Михайленко, развитие образовательной и медицинской инфраструктуры является большим шагом к повышению качества жизни людей в районе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru