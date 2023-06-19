В Николаевской области в воде обнаружили возбудитель холеры

Возбудитель холеры обнаружили в водоемах Николаевской области Украины в затопленных после разрушения Каховской гидроэлектростанции районах. Об этом сообщили в областном центре контроля и профилактики болезней украинского минздрава.

Роспотребнадзор не исключил распространение холеры в России

Специалисты ведомства выделили холеровидный вибрион, который может свидетельствовать о наличии холерного вибриона.

«В реке Ингулец не соответствует нормативам растворенный кислород, хлориды, железо и биологическое потребление кислорода. В Днепро-Бугском лимане отмечается превышение предельно допустимых концентраций аммиака», — цитирует сообщение центра ТАСС.

Также в реке Ингул и Днепро-Бугском лимане выявили превышение допустимых концентраций возбудителей кишечной палочки.

Ранее возбудитель холеры обнаружили в Одесской области, напоминает телеканал «360». В регионе запретили купание в море и рыбалку, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
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