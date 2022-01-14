В Набережных Челнах сотрудники банка похитили 25 млн рублей
Сотрудники банка задержаны в Набережных Челнах, сообщает пресс-служба МВД Татарстана.
Они попались на краже 25 млн руб. Деньги они украли в период с 3 декабря по 30 декабря 2021 года. Данную сумму злоумышленники успели потратить.
По данному факту расследуется уголовное дело. В настоящее время в отношении обоих задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Напомним, полиция Екатеринбурга разыскивает злоумышленника, который попытался ограбить отделение Сбербанка. Неизвестный зашёл в служебное помещение кредитной организации и потребовал наличные, в противном случае угрожая всех наказать.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+21 155 / сут.
Умерли
319 тыс.+740 / сут.
Выздоровели
9,8 млн+25 984 / сут.
- В Набережных Челнах сотрудники банка похитили 25 млн рублей
- Уровень запасов газа в европейских хранилищах упал ниже 50%
- Вирусолог Чумаков высказался о прекращении пандемии на фоне «омикрона»
- Названа способная снизить уровень холестерина диета
- Экс-глава израильской разведки: встреча НАТО - РФ показала, что Запад зашел в тупик
- Музыкант Эд Ширан начал строить себе гробницу
- Пропавшая актриса Александра Яковлева найдена в онкоцентре
- Миронов высказался против системы накопительных пенсий
- Рябков признался в любви к творчеству Канье Уэста, Леди Гаги и Oxxxymiron
- В Казахстане вводят ограничения из-за «омикрона»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru