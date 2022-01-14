В Набережных Челнах сотрудники банка похитили 25 млн рублей

Сотрудники банка задержаны в Набережных Челнах, сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

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Они попались на краже 25 млн руб. Деньги они украли в период с 3 декабря по 30 декабря 2021 года. Данную сумму злоумышленники успели потратить.

По данному факту расследуется уголовное дело. В настоящее время в отношении обоих задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, полиция Екатеринбурга разыскивает злоумышленника, который попытался ограбить отделение Сбербанка. Неизвестный зашёл в служебное помещение кредитной организации и потребовал наличные, в противном случае угрожая всех наказать.

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ФОТО: YouTube/Mosreg Video
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