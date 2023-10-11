В МВД России заявили о нехватке 100 тысяч сотрудников
Министерству внутренних дел России не хватает порядка 100 тысяч сотрудников из 700 тысяч. Главным образом нехватка кадров ощущается в строевых подразделениях. Об этом на заседании в Госдуме заявила руководитель финансово-экономического департамента МВД России Ирина Кальбфляйш, сообщило издание «Коммерсантъ».
По ее словам, вопрос наличия сотрудника полиции на улице — очень актуальный и острый. Кальбфляйш добавила, что причина сложившейся ситуации кроется в низком уровне денежного довольствия и зарплат.
Отмечается, что бюджет на 2024 год не предусматривает индексацию заработных плат полицейских.
Ранее экс-глава МВД Анатолий Куликов заявил, что массовые увольнения сотрудников МВД связаны с разницей зарплат в силовых ведомствах, судах и прокуратуре. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru