В МВД России заявили о нехватке 100 тысяч сотрудников

Министерству внутренних дел России не хватает порядка 100 тысяч сотрудников из 700 тысяч. Главным образом нехватка кадров ощущается в строевых подразделениях. Об этом на заседании в Госдуме заявила руководитель финансово-экономического департамента МВД России Ирина Кальбфляйш, сообщило издание «Коммерсантъ».

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По ее словам, вопрос наличия сотрудника полиции на улице — очень актуальный и острый. Кальбфляйш добавила, что причина сложившейся ситуации кроется в низком уровне денежного довольствия и зарплат.

Отмечается, что бюджет на 2024 год не предусматривает индексацию заработных плат полицейских.

Ранее экс-глава МВД Анатолий Куликов заявил, что массовые увольнения сотрудников МВД связаны с разницей зарплат в силовых ведомствах, судах и прокуратуре. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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