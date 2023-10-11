В МВД России заявили о нехватке 100 тысяч сотрудников

По ее словам, вопрос наличия сотрудника полиции на улице — очень актуальный и острый. Кальбфляйш добавила, что причина сложившейся ситуации кроется в низком уровне денежного довольствия и зарплат.

Отмечается, что бюджет на 2024 год не предусматривает индексацию заработных плат полицейских.

Ранее экс-глава МВД Анатолий Куликов заявил, что массовые увольнения сотрудников МВД связаны с разницей зарплат в силовых ведомствах, судах и прокуратуре. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

