В Москву доставили дополнительную группу эвакуированных из сектора Газа россиян
Дополнительная группа российских граждан и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа, была доставлена в Москву, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
В ведомстве уточнили, что в аэропорту Домодедово приземлился ведомственный самолёт Ил-76, на борту которого находились 35 человек, в том числе 25 детей.
«На сегодняшний день авиацией МЧС России эвакуированы 1 193 граждан РФ и членов их семей, изъявившие желание покинуть зону палестино-израильского конфликта», - говорится в сообщении.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обращения об эвакуации в Россию тех, кто, в силу разных причин, по-прежнему остается в палестинском анклаве, будут рассматриваться в индивидуальном порядке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Прокурора, расстреливавшего захват телестудии, застрелили в Эквадоре
- В Москву доставили дополнительную группу эвакуированных из сектора Газа россиян
- Пропавшую из Третьяковской галереи старинную фотографию нашли на аукционе
- СМИ: НАТО отработает начало третьей мировой войны
- Кабмин РФ одобрил денонсацию соглашения с Великобританией о рыболовстве
- СМИ: Элджей разорвал контракт с лейблом Анны Асти из-за «голой» вечеринки
- Петербургским мигрантам в торжественной обстановке вручили повестки в военкомат
- Полицейские Парижа вышли на протест с требованием повышения зарплат
- Украина внесла швейцарского производителя шоколада в список «спонсоров войны»
- Египет в 2023 году посетили рекордные 14,9 миллиона туристов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru