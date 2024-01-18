В Москву доставили дополнительную группу эвакуированных из сектора Газа россиян

В ведомстве уточнили, что в аэропорту Домодедово приземлился ведомственный самолёт Ил-76, на борту которого находились 35 человек, в том числе 25 детей.

«На сегодняшний день авиацией МЧС России эвакуированы 1 193 граждан РФ и членов их семей, изъявившие желание покинуть зону палестино-израильского конфликта», - говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обращения об эвакуации в Россию тех, кто, в силу разных причин, по-прежнему остается в палестинском анклаве, будут рассматриваться в индивидуальном порядке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

