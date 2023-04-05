В Москве заработал чат-бот по вопросам записи на военную службу по контракту
В Москве все желающие поступить на военную службу по контракту могут воспользоваться специальным чат-ботом, сообщает пресс-служба столичного правительства.
Виртуальный помощник в мессенджере Telegram расскажет кандидатам как о контрактной службе, так и о выплатах и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей.
После общения с чат-ботом кандидаты могут прибыть на единый пункт отбора на военную службу по контракту, который работает в в Москве по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1, где им предстоит заполнить специальную анкету, пройти медкомиссию и психологический тест.
При необходимости кандидатам будут помогать волонтеры.
Ранее руководитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что военнослужащих по призыву не будут направлять в зону проведения специальной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru