В Москве заработал чат-бот по вопросам военной службы по контракту

В Москве заработал чат-бот для желающих пойти на военную службу по контракту. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что виртуальный помощник в мессенджере Telegram ответит на интересующие вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах, мерах соцподдержки военнослужащих и их семей. Также для горожан работает горячая линия по телефону: 117. Для желающих пойти на службу по контракту в Москве открыли единый пункт отбора, записаться на прием можно онлайн.