В Москве заработал чат-бот по вопросам военной службы по контракту
В Москве заработал чат-бот для желающих пойти на военную службу по контракту. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что виртуальный помощник в мессенджере Telegram ответит на интересующие вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах, мерах соцподдержки военнослужащих и их семей. Также для горожан работает горячая линия по телефону: 117. Для желающих пойти на службу по контракту в Москве открыли единый пункт отбора, записаться на прием можно онлайн.
В России 1 апреля начался весенний призыв на срочную службе в Вооруженных силах. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на портале правовой информации. На срочную службу планируется призвать 147 тысяч человек. Также указ президента регламентирует увольнение со службы солдат, матросов, сержантов и старшин.
Военнослужащих по призыву не будут направлять в зону проведения специальной операции, заявил ранее руководитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru