В Москве зафиксирован 1 831 случай заболевания «омикроном»

На фоне резкого увеличения числа зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Москве пресс-служба столичного отделения Роспотребнадзора представила статистику, согласно которой новым омикрон-штаммом инфицировано 1 831 москвичей.

Из них 1 460 заболевших (79,7%) не выезжали за пределы Москвы и Московской области.

Отмечается, что среди детей случаи заболевания «омикроном» не выявлены.

Вирусолог призвал вакцинироваться для защиты от «омикрона»

Ранее ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в России нет эффективных противовирусных препаратов против омикрон-штамма.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВирусМоскваРоспотребнадзорОмикрон-штамм
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