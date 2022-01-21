В Москве зафиксирован 1 831 случай заболевания «омикроном»
На фоне резкого увеличения числа зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Москве пресс-служба столичного отделения Роспотребнадзора представила статистику, согласно которой новым омикрон-штаммом инфицировано 1 831 москвичей.
Из них 1 460 заболевших (79,7%) не выезжали за пределы Москвы и Московской области.
Отмечается, что среди детей случаи заболевания «омикроном» не выявлены.
Ранее ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в России нет эффективных противовирусных препаратов против омикрон-штамма.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru