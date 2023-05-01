В Москве задержали запускавших беспилотник мужчин
1 мая 202302:07
В Москве задержали двух мужчин, которые запускали неизвестный беспилотный летательный аппарат, сообщает ТАСС.
Это произошло на улице Адмирала Ушакова в одном из дворов возле жилого дома.
По данному факту проводится проверка. Летательный аппарат изъят, он направлен на экспертизу.
Ранее в Домодедово опровергли сообщения о дронах в районе аэропорта, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru