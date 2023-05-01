В Москве задержали запускавших беспилотник мужчин

В Москве задержали двух мужчин, которые запускали неизвестный беспилотный летательный аппарат, сообщает ТАСС.

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Это произошло на улице Адмирала Ушакова в одном из дворов возле жилого дома.

По данному факту проводится проверка. Летательный аппарат изъят, он направлен на экспертизу.

Ранее в Домодедово опровергли сообщения о дронах в районе аэропорта, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: pixabay.com
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