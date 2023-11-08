В Москве задержали мошенниц, обманывающих мужчин на свиданиях

Правоохранительные органы задержали в Москве организованную преступную группу, которая заманивала мужчин в кафе под видом свидания, сообщило агентство РИА Новости.

СМИ: Мошенники украли 16 млн рублей у племянника Сталина

Задержано 36 человек. Аферистки списывались с кавалерами в Сети и назначили им встречу в кафе в Алексеевском районе.

Там мошенницы делали заказ по завышенной стоимости. Полученные преступным путем средства злоумышленники делили между собой.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 (мошенничество). Полицейские и следователи провели более 10 обысков.

Ранее сообщалось, что приезжая выманила у 90-летний московской пенсионерки около 3,5 миллиона рублей под предлогом денежной реформы, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:МошенничествоМоскваСледственный Комитет

Горячие новости

Все новости

партнеры