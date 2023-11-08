В Москве задержали мошенниц, обманывающих мужчин на свиданиях
Правоохранительные органы задержали в Москве организованную преступную группу, которая заманивала мужчин в кафе под видом свидания, сообщило агентство РИА Новости.
Задержано 36 человек. Аферистки списывались с кавалерами в Сети и назначили им встречу в кафе в Алексеевском районе.
Там мошенницы делали заказ по завышенной стоимости. Полученные преступным путем средства злоумышленники делили между собой.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 (мошенничество). Полицейские и следователи провели более 10 обысков.
Ранее сообщалось, что приезжая выманила у 90-летний московской пенсионерки около 3,5 миллиона рублей под предлогом денежной реформы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru