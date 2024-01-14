В Москве задержали бегавшего по крышам вагонов метро молодого человека

Задержанный рассказал, что приехал в столицу 22 декабря для съемок развлекательных видеороликов. Он дважды пробежался по крышам вагонов метро, а также ударил приближающийся поезд с ноги.

Остальные участники установлены. Полиция принимает меры к их задержанию.

Ранее сообщалось, что в вагоне московского метро произошла потасовка с использованием холодного оружия, 30-летний мужчина был госпитализирован с ножевым ранением, передает «Радиоточка НСН».

