В Москве задержали бегавшего по крышам вагонов метро молодого человека

Сотрудники правоохранительных органов задержали молодого человека, который бегал по крышам вагонов метро и выкладывал видео в Сеть. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк.

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Задержанный рассказал, что приехал в столицу 22 декабря для съемок развлекательных видеороликов. Он дважды пробежался по крышам вагонов метро, а также ударил приближающийся поезд с ноги.

Остальные участники установлены. Полиция принимает меры к их задержанию.

Ранее сообщалось, что в вагоне московского метро произошла потасовка с использованием холодного оружия, 30-летний мужчина был госпитализирован с ножевым ранением, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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