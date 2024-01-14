В Москве задержали бегавшего по крышам вагонов метро молодого человека
Сотрудники правоохранительных органов задержали молодого человека, который бегал по крышам вагонов метро и выкладывал видео в Сеть. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк.
Задержанный рассказал, что приехал в столицу 22 декабря для съемок развлекательных видеороликов. Он дважды пробежался по крышам вагонов метро, а также ударил приближающийся поезд с ноги.
Остальные участники установлены. Полиция принимает меры к их задержанию.
Ранее сообщалось, что в вагоне московского метро произошла потасовка с использованием холодного оружия, 30-летний мужчина был госпитализирован с ножевым ранением, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru