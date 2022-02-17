В Москве за сутки выпаде 20% месячной нормы осадков

В Москве вечером 17 февраля ожидается сильный дождь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр погоды «Фобос».

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По данным синоптиков, за сутки в столице выпадет около 20% месячной нормы осадков. Ближе к ночи ветер усилится до 20 м/с, его порывы буду близки к штормовым. Атмосферное давление в течение вечера 17 февраля сначала упадет до 723 мм, а после вырастет до 735 мм.

Московские ГИБДД уже предупредили автомобилистов о возможной гололедице и о мокром снеге с дождем. Водителям посоветовали не превышать скорость и увеличить дистанцию на дороге, а пешеходам напомнили о важности светоотражающих значков на одежде.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Погода В Москве
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