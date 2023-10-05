В Москве выставили на продажу 49 парковочных мест в районе Коньково

В Москве на городские торги выставили 49 машино-мест на многоуровневой парковке в районе Коньково, рассказал глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«В районе Коньково выставлены на продажу машино-места площадью от 15 до 17 квадратных метров в отдельно стоящем многоуровневом наземном паркинге. Их стоимость определится в ходе открытых аукционов, которые пройдут в период с 25 октября по 1 ноября в электронной форме», - отметил он.

Парковка расположена рядом с заправками, магазинами запчастей, мойками и автосервисом. Местоположение обеспечивает удобный выезд на Ленинский проспект, а также МКАД.

Заявочные кампании завершатся с 23 по 30 октября. Для участия необходимо пройти регистрацию на площадке «Росэлторг», также потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись.