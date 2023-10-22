В Москве выпал снег

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в эфире НСН пообещал, что самым холодным днем на этой неделе будет воскресенье. Ночные температуры понизятся до минус 4-6, при этом днем в Москве будет положительная температура, но не больше 2-3 градусов. По прогнозам синоптика, «в понедельник Москву согреет «барическая депрессия».





