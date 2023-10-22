В Москве выпал снег

В Москве пошел снег, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Синоптик Тишковец: Температура воздуха в Москве впервые в сезоне ушла в «минус»

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в эфире НСН пообещал, что самым холодным днем на этой неделе будет воскресенье. Ночные температуры понизятся до минус 4-6, при этом днем в Москве будет положительная температура, но не больше 2-3 градусов. По прогнозам синоптика, «в понедельник Москву согреет «барическая депрессия».



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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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