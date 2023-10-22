В Москве выпал снег
22 октября 202310:25
В Москве пошел снег, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в эфире НСН пообещал, что самым холодным днем на этой неделе будет воскресенье. Ночные температуры понизятся до минус 4-6, при этом днем в Москве будет положительная температура, но не больше 2-3 градусов. По прогнозам синоптика, «в понедельник Москву согреет «барическая депрессия».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве выпал снег
- Бауэр побоялся конфликта в Арктике из-за дружбы РФ с Китаем
- Омский губернатор поручил проверить детдома после видео с избиением подростка
- В Израиле объявили об эвакуации еще 14 населенных пунктов на границе с Ливаном
- Бастрыкин потребовал доклад о деле мигрантов, ограбивших ребёнка в Самаре
- Гагин заявил о расследовании продажи Украиной западного оружия
- При обстрелах Израилем аэропортов Дамаска и Алеппо погиб человек
- В Детройте убили женщину-раввина Саманту Уолл
- СМИ: ракеты ATACMS крайне опасны для мирных жителей
- В сети появился локализованный постер «Мальчика и птицы» Хаяо Миядзаки
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru