В Москве умер автор песни «Крылатые качели»

В Москве скончался композитор Евгений Крылатов. Как отмечает РЕН ТВ, об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов. Автору легендарных песен «Крылатые качели» и «Прекрасное далёко» было 85 лет. Как отмечает ТАСС, смерть композитора подтвердила его дочь Мария Крылатова. Она сообщила, что он скончался сегодня утром в больнице от двусторонней пневмонии. О времени и месте прощания с Крылатовым станет звестно позднее.

Напомним, Евгений Крылатов является автор музыки более чем к 160 фильмам и мультфильмам. В их числе «Чародеи», «Гостья из будущего», «Каникулы в Простоквашино», «Умка» и многие другие.