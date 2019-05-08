В Москве умер автор песни «Крылатые качели»
В Москве скончался композитор Евгений Крылатов. Как отмечает РЕН ТВ, об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов. Автору легендарных песен «Крылатые качели» и «Прекрасное далёко» было 85 лет. Как отмечает ТАСС, смерть композитора подтвердила его дочь Мария Крылатова. Она сообщила, что он скончался сегодня утром в больнице от двусторонней пневмонии. О времени и месте прощания с Крылатовым станет звестно позднее.
Напомним, Евгений Крылатов является автор музыки более чем к 160 фильмам и мультфильмам. В их числе «Чародеи», «Гостья из будущего», «Каникулы в Простоквашино», «Умка» и многие другие.
26 апреля НСН писала, что в Москве в возрасте 91 года умерла звезда советского кино, преподаватель ГИТИСа и театрального училища имени Щепкина Элина Быстрицкая. Об этом сообщили в пресс-службе Малого театра, где она служила с 1958 года.
Самой известной работой легендарной актрисы стала роль Аксиньи в фильме Сергея Герасимова «Тихий дон».
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