В Москве разработана система анализа поведения покупателей в магазинах

В Москве компания, специализирующаяся на разработках в сфере электроники, представила систему, созданную на базе алгоритмов искусственного интеллекта, которая анализирует поведение покупателей. Об этом сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.



По его словам, в ближайшее время она пройдет процедуру тестирования.



Овчинский отметил, что система, созданная компанией «Гаоди» позволяет определить внешний вид каких товаров привлекает внимание покупателей, как правильно расположить товары на полках супермаркета, а также, что способствует увеличению продаж.



«В год столичный производитель электроники планирует выпускать не менее тысячи таких систем», – уточнил глава департамента.



Прибор состоит из компьютера на базе процессора с нейронным ускорителем и камеры. Он может определить примерный возраст и пол покупателей, а также направление их взгляда для выявления потенциально интересных товаров.



Представитель «Гаоди» Виктор Викулов рассказал, что задачей, поставленной перед разработчиками, была создать аналитический инструмент для участников розничной торговли, который позволит ускорить исследования клиентского интереса для оперативного реагирования.

