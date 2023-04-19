В Москве расцвела сакура

В Москве на Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду расцвела в этом году первая сакура, сообщили в пресс-службе «Аптекарского огорода».

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Отмечается, что речь идет о вишне сахалинской. Она расположена близ Субтропической оранжереи, рядом с малой черемухой.

В скором времени распустится и настоящая японская сакура, привезенная со склона горы Фудзияма. Также уже расцвели первые магнолии, добавили в «Аптекарском огороде».

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ФОТО: РИА Новости
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