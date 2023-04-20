В Москве расширят производство пассажирских вагонов повышенной комфортности

В столице расширяется выпуск вагонов повышенной комфортности. Об этом сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, Московское научно-производственное предприятие «Циркон Сервис» в этом году разрабатывает пять новых моделей вагонов.

«Только за первые два месяца этого года производство подвижного состава увеличилось почти в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года», — отметил глава департамента.

Генеральный директор научно-производственного предприятия «Циркон Сервис» Владимир Лулаев рассказал, что при проектировании реализуются индивидуальные планировочные и интерьерные решения, которые позволяют установить более удобную мебель и современную технику в каждом купе.

Он также подчеркнул, что при производстве вагонов предприятие используют в основном российские комплектующие.

