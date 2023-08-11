В Москве раскрыли банду, незаконно регистрировавшую украинцев в ДНР

По данным ведомства, организаторы группировки имели связь с должностными лицами в миграционной службе. В преступное сообщество входили граждане России и Молдавии, включая сотрудника отдела по вопросам миграции управления МВД по Воронежу.

Преступники изготавливали документы и вносили сведения о регистрации украинцев в ДНР. Возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

Задержано семь участников группы. Они дали признательные показания.

Федеральная служба безопасности ранее задержала жителя Самарской области, который отправлял на Украину данные о военных эшелонах, сообщает «Радиоточка НСН».

