В Москве раскрыли банду, незаконно регистрировавшую украинцев в ДНР
В российской столице пресекли деятельность группировки, которая нелегально регистрировала украинцев в Донецкой республике для упрощенного получения гражданства РФ. Об этом сообщила помощник руководителя московского главка Следственного комитета Юлия Иванова, пишет РИА Новости.
По данным ведомства, организаторы группировки имели связь с должностными лицами в миграционной службе. В преступное сообщество входили граждане России и Молдавии, включая сотрудника отдела по вопросам миграции управления МВД по Воронежу.
Преступники изготавливали документы и вносили сведения о регистрации украинцев в ДНР. Возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».
Задержано семь участников группы. Они дали признательные показания.
Федеральная служба безопасности ранее задержала жителя Самарской области, который отправлял на Украину данные о военных эшелонах, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Маликов опроверг слухи об иске против своей дочери Стефании
- В ЦБ заявили о переходе финансовых мошенников в Сеть
- Трех аниматоров уволили в Алуште за песню на Сердючки на украинском языке
- Эксперт посоветовал владельцам электросамокатов купить огнетушители
- США разорвали соглашения по поставкам стали из России
- Кабмин упростил порядок выплаты страховых в случае гибели военных в ходе СВО
- Мизулина поблагодарила Оксимирона за «лучший пиар в истории»
- ЦБ: реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам упал более чем на 25%
- Врач Новоселов назвал жару причиной смерти Борисовой и Васильевой
- В России естественная убыль населения снизилась на 29 процентов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru