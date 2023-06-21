В Москве прошла презентация книги российского ученого об Украине

В Москве состоялась пресс-конференция, посвященная презентации книги «Война, мир и популистский дискурс на Украине». Ее представили автор книги, доцент факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Ольга Байша и профессор, декан факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий.

Книга повествует о причинах нынешней внутриполитической повестки страны и основывается на научных методах исследования.

Работа выполнена на двух языках. Байша и Быстрицкий рассказали, что английскую версию («War, Peace and Populist Discourse in Ukraine») выпустит крупное международное научное издательство Routledge.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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