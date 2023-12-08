В Москве прошла премия лидеров рынка недвижимости RЕПУТАЦИЯ

В Москве 7 декабря состоялась премия лидеров рынка недвижимости RЕПУТАЦИЯ, победителем в номинации «Генеральный директор. Инфраструктурное строительство» стал директор ГКУ Москвы «Управление дорожно-мостового строительства» Дмитрий Прасов.

В торжественной обстановке награждения первой российской федеральной премии в области недвижимостью приняли профильные компании, проектные и архитектурные бюро, а также представители отраслевых СМИ. Среди номинантов были выдвинуты руководители организаций и функциональных подразделений высшего менеджмента.

Премия присуждается за эффективную работу, вклад в отрасль и выдающиеся проекты в период с января прошлого года по июнь 2023 года. Прасов назвал награду результатом всего труда учреждения, а также всех подрядных организаций, сотрудники которых круглосуточно работали.

«Хочу поблагодарить как весь коллектив ГКУ «УДМС», так и подрядные организации за наш общий вклад в историю нашего города. Нам есть, чем гордиться!», - сказал Прасов.

RЕПУТАЦИЯ — первая в России федеральная премия в области недвижимости, оценивающая рабочие стратегии, профессиональные качества и формирующая рейтинг лидеров отрасли.

