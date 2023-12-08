В Москве прошла премия лидеров рынка недвижимости RЕПУТАЦИЯ
В Москве 7 декабря состоялась премия лидеров рынка недвижимости RЕПУТАЦИЯ, победителем в номинации «Генеральный директор. Инфраструктурное строительство» стал директор ГКУ Москвы «Управление дорожно-мостового строительства» Дмитрий Прасов.
В торжественной обстановке награждения первой российской федеральной премии в области недвижимостью приняли профильные компании, проектные и архитектурные бюро, а также представители отраслевых СМИ. Среди номинантов были выдвинуты руководители организаций и функциональных подразделений высшего менеджмента.
Премия присуждается за эффективную работу, вклад в отрасль и выдающиеся проекты в период с января прошлого года по июнь 2023 года. Прасов назвал награду результатом всего труда учреждения, а также всех подрядных организаций, сотрудники которых круглосуточно работали.
«Хочу поблагодарить как весь коллектив ГКУ «УДМС», так и подрядные организации за наш общий вклад в историю нашего города. Нам есть, чем гордиться!», - сказал Прасов.
RЕПУТАЦИЯ — первая в России федеральная премия в области недвижимости, оценивающая рабочие стратегии, профессиональные качества и формирующая рейтинг лидеров отрасли.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минфин: Нефтегазовые доходы России упали на 22,8% в январе-ноябре
- Байден заявил, что в Европе останутся 80 тысяч американских военнослужащих
- В Госдуму внесли проект о продлении выплат пособия по уходу за ребенком до 3 лет
- Автоэксперт Иванский: При низких температурах износ деталей усиливается в 10 раз
- Генпрокурор Краснов поручил проверить ситуацию с ценами на куриные яйца
- В S7 опровергли сообщения о возгорании двигателей самолета Новосибирск-Москва
- В Финляндии решили освободить россиянина Тордена и не высылать его на Украину
- Детско-взрослую поликлинику на 520 посещений в смену построят в Новой Москве
- Имущество на 39 млн руб. арестовано по делу экс-замминистра культуры Яриловой
- В Москве нашли мужчину, оставившего шприц с мефедроном в каршеринге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru