В Москве прощаются с убитым военкором Владленом Татарским

В траурным зал вошел почетный караул, передают «Известия».

На видео издания снят основатель частной частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин. Он подошел к родным военкора и выразил соболезнования.

Также на кадрах видно, как заполняется траурный зал людьми, которые хотят проводить военкора в последний путь. Отмечается, что рядом с гробом дежурит вооруженная охрана.

Ранее Евгений Пригожин посмертно поблагодарил военкора Владлена Татарского от себя и своих бойцов, который сделал «многое для того, чтобы мы могли идти к победе и уничтожать врага», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».