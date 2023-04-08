В Москве прощаются с убитым военкором Владленом Татарским
На Троекуровском кладбище Москвы началась церемония прощания с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым), который погиб в результате взрыва 2 апреля в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга.
В траурным зал вошел почетный караул, передают «Известия».
На видео издания снят основатель частной частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин. Он подошел к родным военкора и выразил соболезнования.
Также на кадрах видно, как заполняется траурный зал людьми, которые хотят проводить военкора в последний путь. Отмечается, что рядом с гробом дежурит вооруженная охрана.
Ранее Евгений Пригожин посмертно поблагодарил военкора Владлена Татарского от себя и своих бойцов, который сделал «многое для того, чтобы мы могли идти к победе и уничтожать врага», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru