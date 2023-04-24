В Москве пролетное строение автомобильного моста на ЗИЛе установлено на постоянные опоры

Промышленная зона бывшего автозавода «ЗИЛ» становится новым городским районом, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале. В частности, как отметил столичный мэр, в ближайшие годы на территории бывшего автозавода построят новую автодорогу вдоль набережных Москвы-реки, а мост через затон Новинки планируют открыть уже в 2023 году.

После окончания строительства участков Крутицкой и Симоновской набережных можно будет завершить дорожную магистраль вдоль набережных Москвы-реки от Новоспасского моста до 2-го Южнопортового проезда. Также в скором времени район «ЗИЛ» станет началом новой Троицкой линии метро, добавил городской глава.

