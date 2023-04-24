В Москве пролетное строение автомобильного моста на ЗИЛе установлено на постоянные опоры

В Москве завершилась установка главного пролетного строения моста через затон Новинки в проектное положение, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Учитывая значительную протяженность – 291 метр – пролетное строение опускалось поэтапно с использованием домкратов и подъемных механизмов», – отметил он.

На данном этапе также строится прилегающая улично-дорожная сеть, подземный пешеходный переход и разворотная площадка для общественного транспорта.

Со своей стороны, генеральный директор «МИПСТРОЙ 1» Константин Маслаков добавил, что для пешеходов будут обустроены тротуары, наземные регулируемые и подземный переходы, предусмотрено также комплексное благоустройство территории.

Собянин рассказал о развитии Донского и Даниловского районов

Промышленная зона бывшего автозавода «ЗИЛ» становится новым городским районом, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале. В частности, как отметил столичный мэр, в ближайшие годы на территории бывшего автозавода построят новую автодорогу вдоль набережных Москвы-реки, а мост через затон Новинки планируют открыть уже в 2023 году.

После окончания строительства участков Крутицкой и Симоновской набережных можно будет завершить дорожную магистраль вдоль набережных Москвы-реки от Новоспасского моста до 2-го Южнопортового проезда. Также в скором времени район «ЗИЛ» станет началом новой Троицкой линии метро, добавил городской глава.

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ФОТО: Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы
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