В Москве пройдет конкурс за право разместить спортобъект в Измайлово
27 декабря 202316:00
Инвесторам предлагают получить право на размещение спортивного объекта в районе Измайлово. Участок земли расположен недалеко от станции метро «Партизанская», сообщил глава Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
Заявки на участие в торгах принимаются до 19 января. Онлайн-аукцион пройдет 23 января на торговой площадке «Росэлторг».
Договор с победителем подпишут на три года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru