В Москве пройдет конкурс за право разместить спортобъект в Измайлово

Инвесторам предлагают получить право на размещение спортивного объекта в районе Измайлово. Участок земли расположен недалеко от станции метро «Партизанская», сообщил глава Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Заявки на участие в торгах принимаются до 19 января. Онлайн-аукцион пройдет 23 января на торговой площадке «Росэлторг».

Договор с победителем подпишут на три года.

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ФОТО: РИА Новости
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