В Москве пройдет фестиваль, посвященный ментальному здоровью

Седьмой городской фестиваль психопросвещения «PSYFEST 2023: весеннее обострение» пройдет с 19 по 21 мая в Москве в общественном центре «Благосфера», сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Гости смогут узнать, как найти смысл жизни, что такое гиперрефлексия, как справиться с социофобией, страхами, заеданием эмоций и многое другое.

Программа представлена семинарами, мастер-классами, групповой психотерапией, арт-терапией, тренингами. Спикерами выступят специалисты медицинских учреждений Департамента здравоохранения Москвы.

Популярные психологи впервые выступят с лекциями для московских школьников перед ЕГЭ

Также в столице пройдет «Лекторий московского школьника», выпускникам городских школ помогут настроиться на успех и справиться со стрессом на финишной прямой подготовки к экзаменам. Как отметила Ракова, в этом году школьники начали по-новому готовиться к ЕГЭ: у них появилось больше времени и возможностей на изучение необходимых предметов, также детям предоставили инструменты для психологического комфорта и спокойствия.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что по новому порядку в каждой поликлинике «создаются медицинские психологи». По его словам, россияне, в том числе участники спецоперации на Украине, смогут обращаться к ним с 1 июля, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы
ТЕГИ:ЗдоровьеФестивальМосква

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