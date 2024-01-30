В Москве проектируется и строится почти 430 домов реновации
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что с момента старта программы реновации было подобрано 602 площадки, на которых появится 9,9 млн квадратных метров жилья, сообщает пресс-служба московского правительства.
По его словам, уже возведено 304 жилых дома площадью 4,3 млн квадратных метров, что позволило переселить в комфортное и качественное жилье более 150 тысяч горожан. В стадии проектирования и строительства находятся ещё 429 домов - 208 проектируются и 221 строится.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2024 году планируется ввести более 1,5 млн квадратных метров нового жилья и начать переселение более 50 тысяч жителей домов.
«А через три-четыре года — на пике программы — будем переселять порядка 80 тысяч человек в год. Задача невероятной сложности, требующая гигантских ресурсов. Но уверен, что мы с ней справимся», - заключил градоначальник.
Ранее глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов заявил, что два новых корпуса переменной этажности (6 и 7 этажей) сдадут в эксплуатацию в рамках программы реновации на Оренбургской улице (район Косино-Ухтомский, ВАО) в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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