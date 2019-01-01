В Москве повышен уровень погодной опасности

Синоптики объявили в столице «жёлтый» уровень погодной опасности. Как отмечает АГН «Москва», завтра, 5 июля, в мегаполисе прогнозируется порывистый ветер. Такой же характер погоды в столице и сегодня. В четверг в городе ветрено, местами порывы могут составить до 17 м/с. Пройдёт кратковременный дождь, столбики термометров не превысят отметку +17 градусов.

Жителям столицы рекомендуют не прятаться от непогоды под деревьями, а также избегать шатких рекламных конструкций. К слову, сегодня из-за ветра дерево упало на одном из участков Кутузовского проспект. Движение по четырем полосам в сторону области было перекрыто. В спецслужбах города подчеркнули, что в ходе инцидента никто не пострадал, отмечает «Москва 24».

