В Москве после ливня открыли Парк Горького
18 июля 202318:05
В Москве снова открыли Парк Горького, который был закрыт из-за мощных ливней в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале парка.
«Всем парком раздували облака... Парк открыт, если соберетесь на прогулку, дресс-код: плащ и зонт», - говорится в сообщении.
Ранее днем в комплексе городского хозяйства Москвы сообщили, что вторая волна осадков в столице будет сильнее предыдущей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru