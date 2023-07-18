В Москве после ливня открыли Парк Горького

В Москве снова открыли Парк Горького, который был закрыт из-за мощных ливней в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале парка.

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«Всем парком раздували облака... Парк открыт, если соберетесь на прогулку, дресс-код: плащ и зонт», - говорится в сообщении.

Ранее днем в комплексе городского хозяйства Москвы сообщили, что вторая волна осадков в столице будет сильнее предыдущей.


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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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