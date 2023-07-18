В Москве после ливня открыли Парк Горького

Грузовые машины пока не будут пропускать по Крымскому мосту СМИ: ЕС надеется убедить Россию вернуться к зерновой сделке Глава Минздрава назвал «порочной практикой» желание женщин вначале строить карьеру, а потом рожать На острове Бали придумывают способы взимания нового налога с туристов Новый рекорд страны установлен на маршруте из Санкт-Петербурга в Москву на байдарке