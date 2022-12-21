В Москве поезд отрезал мужчине ноги
21 декабря 202200:01
На западе Москвы мужчина попал под поезд и лишился ног, сообщает «РЕН ТВ».
Инцидент произошел на улице Матросова, где проходят железнодорожные пути киевского направления. Движение поездов на время было остановлено, в настоящее время составы уже едут.
Ранее поезд насмерть сбил ребенка 2014 года рождения в городе Нея Костромской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru