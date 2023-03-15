В Москве подвели итоги 3 лет работы компьютерного зрения в медицине
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в настоящее время врачам-рентгенологам столицы доступны 44 сервиса искусственного интеллекта по 19 направлениям, сообщает пресс-служба московского правительства.
По её словам, за три года проведения эксперимента по внедрению компьютерного зрения в лучевую диагностику в Москве нейросети проанализировали уже более 9 млн исследований, производительность труда выросла в два раза, а время подготовки заключения сократилось в разы.
«В результате эксперимента разработаны и внедрены уникальные научные методологии, на основе которых подготовлено свыше 200 эталонных наборов данных, создана первая в России открытая библиотека наборов данных для сферы здравоохранения», - указала заммэра.
Она добавила, что вступили в силу 10 из 11 национальных стандартов в сфере применения искусственного интеллекта в здравоохранении, которые были разработаны благодаря эксперименту.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин , что московские терапевты поставили 9 миллионов диагнозов с помощью нейросетей, при этом времени на назначение дополнительных исследований и консультаций теперь требуется в 10 раз меньше, сообщает НСН.
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