В Москве подвели итоги 3 лет работы компьютерного зрения в медицине

По её словам, за три года проведения эксперимента по внедрению компьютерного зрения в лучевую диагностику в Москве нейросети проанализировали уже более 9 млн исследований, производительность труда выросла в два раза, а время подготовки заключения сократилось в разы.

«В результате эксперимента разработаны и внедрены уникальные научные методологии, на основе которых подготовлено свыше 200 эталонных наборов данных, создана первая в России открытая библиотека наборов данных для сферы здравоохранения», - указала заммэра.

Она добавила, что вступили в силу 10 из 11 национальных стандартов в сфере применения искусственного интеллекта в здравоохранении, которые были разработаны благодаря эксперименту.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин , что московские терапевты поставили 9 миллионов диагнозов с помощью нейросетей, при этом времени на назначение дополнительных исследований и консультаций теперь требуется в 10 раз меньше, сообщает НСН.

