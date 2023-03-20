В Москве ожидаются восьмибалльные пробки
20 марта 202312:47
Московский «Дептранс» предупредил жителей столицы о вечерних пробках в понедельник.
Самые большие пробки ожидаются в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. В связи с этим горожан призвали пользоваться общественным транспортом.
Ранее психолог Павел Жавнеров в разговоре с НСН рассказал, стоит ли решать рабочие вопросы в отпуске.
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20 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru