В Москве ожидаются восьмибалльные пробки

Московский «Дептранс» предупредил жителей столицы о вечерних пробках в понедельник.

Самые большие пробки ожидаются в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. В связи с этим горожан призвали пользоваться общественным транспортом.

Ранее психолог Павел Жавнеров в разговоре с НСН рассказал, стоит ли решать рабочие вопросы в отпуске.

