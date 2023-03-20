В Москве ожидаются восьмибалльные пробки

Московский «Дептранс» предупредил жителей столицы о вечерних пробках в понедельник.

Самые большие пробки ожидаются в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. В связи с этим горожан призвали пользоваться общественным транспортом.

Ранее психолог Павел Жавнеров в разговоре с НСН рассказал, стоит ли решать рабочие вопросы в отпуске.

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