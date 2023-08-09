В Москве ожидаются ливни, гроза и град

В дневное время и до конца суток в городе ожидаются дожди, местами ливни и гроза. Также возможен сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.



Жителей Москвы просят не оставлять без присмотра детей, по возможности обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, и не укрываться от непогоды под деревьями, отметили в ведомстве.





