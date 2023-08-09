В Москве ожидаются ливни, гроза и град

Столичное МЧС предупредило москвичей о ливне с грозой и градом в среду, 9 августа.

Эксперты оценили готовность Москвы к изменению климата

В дневное время и до конца суток в городе ожидаются дожди, местами ливни и гроза. Также возможен сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

Жителей Москвы просят не оставлять без присмотра детей, по возможности обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, и не укрываться от непогоды под деревьями, отметили в ведомстве.


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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