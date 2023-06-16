В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за 30-градусной жары

На побережьях Черного моря в этом году купальный сезон стартует не раньше середины июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пресс-центре НСН. По его словам, к этому времени море будет прогреваться до плюс 22 градусов, такая температура считается комфортной для купания, в том числе детей.

