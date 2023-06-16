В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за 30-градусной жары
В Москве в пятницу, 16 июня, объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары.
По данным Гидрометцентра, с 11:00 до 18:00 в городе ожидается сильная жара до плюс 30 градусов. В субботу в столице также ожидается жаркая погода, воздух раскалится до плюс 29 градусов.
В столичном регионе объявлена высокая пожарная опасность.
На побережьях Черного моря в этом году купальный сезон стартует не раньше середины июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пресс-центре НСН. По его словам, к этому времени море будет прогреваться до плюс 22 градусов, такая температура считается комфортной для купания, в том числе детей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru