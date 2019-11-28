В Москве объявили «жёлтый» уровень погодной опасности

28 ноября 201914:21

В столице объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности, сообщает АГН Москва со ссылкой на Гидрометцентр. Отмечается, что предупреждение связано с гололедицей и сильным ветром.

Как уточняет RT, предупреждение будет действовать с 28 ноября до вечера 30 ноября. На улицах Москвы ожидается гололёдно-изморозевое отложение, а также порывистый сильный ветер.

Вильфанд рассказал, когда в Москве пойдёт снег

Ранее НСН писала, что декабрю в России будут характерны температурные аномалии. Согласно прогнозам синоптиков, начало зимы в центральных районах будет сопровождаться более теплой погодой, нежели обычно. Предполагается, что температура в среднем будет превышать норму на четыре градуса. Холоднее нормы погода ожидается на севере Сибири и Дальнего Востока.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: www.mhealth.ru
ТЕГИ:Погода В МосквеГололед