В Москве начал работу первый центр женского здоровья

По её словам, это важнейший этап в реализации нового стандарта амбулаторной акушерско-гинекологической помощи в Москве, который подразумевает создание сети современных специализированных клиник.

«каждая пациентка сможет получить качественную медицинскую помощь в рамках одной медорганизации... будет чувствовать особое отношение и индивидуальный подход к её здоровью», - сообщила она.

Вице-мэр добавила, что в каждом центре будет современное медоборудование, будут работать врачи разных специальностей, что позволит наблюдать за здоровьем каждой пациентки с учётом индивидуальных особенностей.

Ранее Ракова заявила, что с начала года в столице были открыты после ремонта и переоборудования 48 молочно-раздаточных пунктов, а всего в рамках программы — уже 71, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

