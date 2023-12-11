В Москве начал работу первый центр женского здоровья
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в Перинатальном центре ГКБ №31 имени академика Г.М. Савельевой открылся первый в столице Центр женского здоровья, сообщает пресс-служба московского правительства.
По её словам, это важнейший этап в реализации нового стандарта амбулаторной акушерско-гинекологической помощи в Москве, который подразумевает создание сети современных специализированных клиник.
«каждая пациентка сможет получить качественную медицинскую помощь в рамках одной медорганизации... будет чувствовать особое отношение и индивидуальный подход к её здоровью», - сообщила она.
Вице-мэр добавила, что в каждом центре будет современное медоборудование, будут работать врачи разных специальностей, что позволит наблюдать за здоровьем каждой пациентки с учётом индивидуальных особенностей.
Ранее Ракова заявила, что с начала года в столице были открыты после ремонта и переоборудования 48 молочно-раздаточных пунктов, а всего в рамках программы — уже 71, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru