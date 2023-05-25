В Москве на торги выставили места под киоски с едой в музее-заповеднике «Царицыно»

В Москве на торги выставлены права на размещение двух нестационарных торговых объектов, на территории музея-заповедника «Царицыно». Открытые аукционы пройдут 21 июня. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Заявки принимаются до 16 июня. Победители торгов самостоятельно установят киоски площадью 10 квадратных метров на пешеходных маршрутах парка. Договоры на размещение объектов заключат сроком на пять лет.

Один из брендированных киосков планируется установить на Дольской улице возле архитектурного ансамбля парка – Оперным домом и Большим Царицынским дворцом. Другой разместят около КПП № 2 «Плотинные ворота». Обе точки отличаются выгодным расположением в местах с высокой проходимостью.

Объекты рассчитаны на одно рабочее место. Они подойдут для круглогодичной продажи блюд из полуфабрикатов, кондитерских изделий, выпечки, горячих безалкогольных напитков, соков, воды и снеков.

Онлайн-аукционы пройдут на электронной торговой площадке «Росэлторг».

