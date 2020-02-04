В Москве молодожены смогут зарегистрировать брак в День России

Жители столицы смогут пожениться в День России. Об этом сообщается на сайте Управления ЗАГС Москвы. Отмечается, что такое решение было принято в связи с повышенным интересом москвичей к этой дате. 12 июня зарегистрировать брак можно будет в Шипиловском и Гагаринском отделах ЗАГС.

И.о. начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева рассказала, что столичные молодожены все чаще выбирают для заключения брака праздники и так называемые красивые даты. В частности, ЗАГСЫ перешли на особый режим работы, чтобы желающие могли пожениться 2, 20 и 22 февраля. Уханева уточнила, что эти дни для бракосочетаний выбрали почти две тысячи пар.

Между тем, в минувшем год 12 июня поженились более 70 пар. Впервые торжественные церемонии прошли не только в отделах ЗАГС, но и в Государственном центральном музее современной истории России, отмечает АГН Москва.