В Москве молодожены смогут зарегистрировать брак в День России
Жители столицы смогут пожениться в День России. Об этом сообщается на сайте Управления ЗАГС Москвы. Отмечается, что такое решение было принято в связи с повышенным интересом москвичей к этой дате. 12 июня зарегистрировать брак можно будет в Шипиловском и Гагаринском отделах ЗАГС.
И.о. начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева рассказала, что столичные молодожены все чаще выбирают для заключения брака праздники и так называемые красивые даты. В частности, ЗАГСЫ перешли на особый режим работы, чтобы желающие могли пожениться 2, 20 и 22 февраля. Уханева уточнила, что эти дни для бракосочетаний выбрали почти две тысячи пар.
Между тем, в минувшем год 12 июня поженились более 70 пар. Впервые торжественные церемонии прошли не только в отделах ЗАГС, но и в Государственном центральном музее современной истории России, отмечает АГН Москва.
Ранее НСН писала, что в канун нового года, 31 декабря, более 470 пар зарегистрируют брак в ЗАГСах Москвы. Всего за время январских праздников желание пожениться изъявили около 550 пар, Об этом рассказала начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова.
Она отметила, что канун нового года является наиболее популярным периодом для регистрации брака и россиян. Например, на регистрации.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Рабочая группа продолжит рассматривать поправки в Конституцию до 14 февраля
- Самолет ВКС России вылетел за россиянами в Ухань
- Более 100 россиян готовы срочно покинуть провинцию Хубэй из-за коронавируса
- Минздрав готовится к широкому распространению коронавируса. Как не заболеть?
- В России возникли сложности с созданием вакцины от коронавируса