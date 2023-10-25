В Москве модернизируют автоматическую станцию контроля загрязнения воды
В Москве особое внимание уделяется состоянию водных объектов. В столице их современное состояние характеризуется высокой степенью антропогенной нагрузки.
Самым крупным объектом и самым сложным с точки зрения организации наблюдения за загрязнением поверхностных вод считается река Москва, которая характеризуется значительной протяженностью и достаточно большим количество источников загрязнения.
В таких условиях специалистам труднее получать оперативную информацию об уровне загрязнения на всех участках реки. Без этих данных сложно контролировать деятельность водопользователей и разрабатывать мероприятия, которые призваны улучшить экологическую обстановку города. Более того, только оперативная и точная информация позволяет предупреждать чрезвычайные ситуации на объекте.
Для решения всех этих задач в столице еще в 2008 году создана автоматическая станция контроля загрязнения воды (в районе Бесединского моста).
Станция позволяет контролировать в режиме реального времени пять основных физико-химических параметров (рН, электропроводность, температура, ХПК, растворенный кислород) и концентрации пяти наиболее значимых загрязняющих веществ (аммоний, нитриты, фосфаты, железо, марганец).
Данные транслируются в информационно-аналитический центр «Мосэкомониторинг» Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и анализируются специалистами. В случае выявления каких-либо нарушений информация оперативно передается соответствующим контролирующим органам.
Автоматическая станция показала себя как надежный инструмент оперативного контроля качества воды, именно поэтому ее работе уделяется особое внимание.
Так, в настоящее время проводится модернизация станции. Она включает замену измерительного оборудования на более современное и эффективное. Такие работы по обновлению проходят впервые. Ожидается, что модернизация станции будет завершена уже к концу 2023 года.
Специалисты Мосэкомониторинга проводят комплексное обследование водных объектов столицы, в который входят проверка качества поверхностных вод и донного грунта, мониторинг состояния дна, берегов и водоохранных зон.
На основании проверок специалисты выявляют источники загрязнения, любые негативные процессы в водных объектах, что позволяет избежать пагубного воздействия на экологию.
Исследования показывают улучшение состояние водных объектов столицы. Так, в долгосрочной динамике (более 10 лет) на участках Москвы-реки и Яузы в центральной части города содержание нефтепродуктов снизилось в среднем на 50%.
В нижнем течении Москвы-реки к 2022 году содержание аммонийного азота сократилось на 67%, если сравнивать с 2014 годом.
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