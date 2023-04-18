Военком: В Москве место жительства призывников определяет система видеонаблюдения

В Москве используют систему видеонаблюдения, чтобы определить место жительства призывников, сообщает ТАСС со ссылкой на военного комиссара города, полковника Максима Локтева.

Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных

По его словам, основной причиной неявки граждан в военные комиссариаты является проживание не по месту регистрации. Это не позволяет вручить повестку.

Также по указанию мэра Сергея Собянина организации, в которых работают призывники, предоставляют в военные комиссариаты сведения о них.

Ранее стало известно, что тестовая рассылка повесток через «Госуслуги» начнется уже во время весеннего призыва, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:АрмияПризывникиМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры