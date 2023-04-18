Военком: В Москве место жительства призывников определяет система видеонаблюдения
В Москве используют систему видеонаблюдения, чтобы определить место жительства призывников, сообщает ТАСС со ссылкой на военного комиссара города, полковника Максима Локтева.
По его словам, основной причиной неявки граждан в военные комиссариаты является проживание не по месту регистрации. Это не позволяет вручить повестку.
Также по указанию мэра Сергея Собянина организации, в которых работают призывники, предоставляют в военные комиссариаты сведения о них.
Ранее стало известно, что тестовая рассылка повесток через «Госуслуги» начнется уже во время весеннего призыва, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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