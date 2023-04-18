Военком: В Москве место жительства призывников определяет система видеонаблюдения

По его словам, основной причиной неявки граждан в военные комиссариаты является проживание не по месту регистрации. Это не позволяет вручить повестку.

Также по указанию мэра Сергея Собянина организации, в которых работают призывники, предоставляют в военные комиссариаты сведения о них.

Ранее стало известно, что тестовая рассылка повесток через «Госуслуги» начнется уже во время весеннего призыва, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

