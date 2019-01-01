В Москве будет дождливо и тепло

Облачная с прояснениями погода, небольшой дождь и до 20 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, сообщает портал «Метеоновости».

Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60%.

Синоптики отмечают, что при таких погодных условиях сохраняется вероятность ухудшения самочувствия у людей с неустойчивыми сосудистыми реакциями и бронхо-легочными заболеваниями, сообщает Агентство «Москва».

