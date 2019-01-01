Общество
Синоптики отмечают, что при таких погодных условиях сохраняется вероятность ухудшения самочувствия у людей с неустойчивыми сосудистыми реакциями и бронхо-легочными заболеваниями, сообщает Агентство «Москва».
В Москве будет дождливо и тепло
13 июля08:33
Облачная с прояснениями погода, небольшой дождь и до 20 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, сообщает портал «Метеоновости».
Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60%.
Синоптики отмечают, что при таких погодных условиях сохраняется вероятность ухудшения самочувствия у людей с неустойчивыми сосудистыми реакциями и бронхо-легочными заболеваниями, сообщает Агентство «Москва».
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ФОТО: flickr.com // ole.dok
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