Общество

В Москве будет дождливо и тепло

13 июля08:33

Облачная с прояснениями погода, небольшой дождь и до 20 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, сообщает портал «Метеоновости».

Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60%.

Синоптики отмечают, что при таких погодных условиях сохраняется вероятность ухудшения самочувствия у людей с неустойчивыми сосудистыми реакциями и бронхо-легочными заболеваниями, сообщает Агентство «Москва».

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ФОТО: flickr.com // ole.dok
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