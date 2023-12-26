В Москве арестована обвиняемая в сотрудничестве с иностранной организацией женщина

Суд постановил ее арестовать до 24 февраля 2024 года, так как женщина является представителем иностранной организации. Ника Новак обвиняется в сотрудничестве «на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».

Ранее в Москве россиянина арестовали за сотрудничество с иностранным государством, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

