В Москве арестована обвиняемая в сотрудничестве с иностранной организацией женщина

В Москве Лефортовский районный суд заключил под стражу женщину, которую обвинили в сотрудничестве с иностранной организацией, сообщает RT.

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Суд постановил ее арестовать до 24 февраля 2024 года, так как женщина является представителем иностранной организации. Ника Новак обвиняется в сотрудничестве «на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».

Ранее в Москве россиянина арестовали за сотрудничество с иностранным государством, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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