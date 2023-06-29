В Москве арестовали задержанную в ЛНР гражданку Украины

Женщину задержали за сбор информации о дислокации российских военных. Дело Ищук содержит секретную информацию, поэтому суд рассмотрел в закрытом режиме просьбу ФСБ об аресте.

Гражданка Украины признала вину. По словам женщины, она передавала информацию украинской разведки через мессенджер Telegram.

ФСБ ранее задержала в Херсонской области агента спецслужб Украины и его помощника, которые с помощью мессенджеров передавали Киеву данные о маршрутах российских военных и используемой технике, передает «Радиоточка НСН».

